Musik Festival JazzBaltica weiter in Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand (dpa/lno). Das internationale Festival JazzBaltica ist bis einschließlich 2028 in Timmendorfer Strand an der Ostsee geplant. „Ich bin sehr dankbar, dass wir, gemeinsam mit der Gemeinde Timmendorfer Strand, weiterhin Jazz auf Spitzenniveau eine Bühne bieten werden“, sagte der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals, Christian Kuhnt, am Donnerstag. Der Vertrag zwischen den Veranstaltern und der Gemeinde wurde um fünf Jahre verlängert.

Bereits seit 2018 findet die JazzBaltica in dem Ostseebad statt. Im vergangenen Juni hatten die 39 Konzerte des viertägigen Festivals nach Veranstalterangaben rund 18.000 Menschen besucht. Fast zwei Drittel der Veranstaltungen fanden unter freiem Himmel statt und waren unentgeltlich.

Künstlerischer Leiter des Festivals ist der schwedische Posaunist Nils Landgren. „JazzBaltica ist für mich ohne Füße im Sand nur noch schwer vorstellbar“, sagte Landgren. Der frische Sound der jungen Musikerinnen und Musiker im Park, die tolle Atmosphäre und das treue Publikum seien ihm ans Herz gewachsen.

Die 33. JazzBaltica findet vom 27. bis 30. Juni statt. Das Programm wird am 21. März veröffentlicht.

