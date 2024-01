Stomp wieder in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Für unterhaltsame Musik braucht es nicht immer Instrumente - manchmal reichen auch ausrangierte Waschbecken, Metallmülleimer, Besen und Skischuhe. Das zeigen die Akteure von Stomp seit mehr als drei Jahrzehnten. Nun kommt das Rhythmusspektakel nach fünf Jahren Abstinenz wieder nach Hamburg, wie die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mitteilten. Die stampfenden Performer („Stomp“ zu Deutsch: mit dem Fuß aufstampfen) gastieren vom 6. bis zum 18. Februar in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg.

Seit dem Start 1991 hätten weltweit bereits mehr als 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den wild-wummernden Klangkosmos erlebt. Die Show lief unter anderem 15 Jahre lang im Londoner West End und noch länger in New York. Für ihre Show nutzt die Gruppe Alltagsgegenstände und lässt sie zu einem großen Orchester werden.

