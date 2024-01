Angler können Fischereiabgabe nun über PayPal entrichten

Hamburg (dpa/lno). Angler können ihre Fischereiabgabe an die Stadt Hamburg nun auch über PayPal entrichten. Mit diesem Pilotprojekt wolle die Stadt Hamburg Erfahrungen in der Onlinebezahlung sammeln, um verwaltungstechnische Abläufe zu vereinfachen, teilten die Umwelt- und die Finanzbehörde am Donnerstag mit. Dem Hamburgischen Fischerei- und Angelgesetz zufolge müssen Angler pro Jahr zehn Euro bezahlen, wenn sie an Elbe, Alster und Bille fischen möchten. Bisher konnten sie die Abgabe nur in den Kundenzentren der Stadt oder bei sogenannten privaten Ausgabestellen, meist Angelfachgeschäften, entrichten.

„PayPal ist ein etabliertes und sicheres System, das von vielen genutzt wird“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Ziel sei, Online-Bezahlmöglichkeiten schrittweise auch auf viele weitere Bereiche der Verwaltung auszuweiten. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) betonte: „Dieses Pilotprojekt ist ein wichtiger Schritt, um die Dienstleistungsabläufe für den Angelstandort Hamburg zu vereinfachen.“

Für die CDU-Opposition grenzt die prominent gefeierte Einführung einer PayPal-Zahlung dagegen an Satire. „Warum werden nicht wie ursprünglich angekündigt, alle Leistungen damit ausgestattet“, fragte der CDU-Digitalexperte Sandro Kappe. Der Senat brilliere weiter als Meister der Ankündigungen. „Bei der Digitalisierung der Verwaltung hängt Hamburg um Jahre zurück.“

