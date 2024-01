Kim Kardashian kommt im Mai zur Hamburger Digitalmesse OMR

Hamburg. Die Hamburger Digitalmesse OMR hat ihrer Rednerliste weitere bekannte Namen hinzugefügt. So wird nun auch Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian teilnehmen, wie die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mitteilten. Kardashian und ihre Familie hätten mit dem TV-Format „Keeping Up with the Kardashians“ Kultstatus erreicht, ihr Instagram-Account sei weltweit einer der reichweitenstärksten.

Bereits zugesagt hatten unter anderem auch schon der Musikproduzent Rick Rubin, Youtube-Pionierin Mrs. Bella, die mittlerweile eigene Kosmetik-Produkte herausbringt, US-Künstler Jeff Koons sowie die Signal-Chefin Meredith Whittaker, die Politiker Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sowie die Sängerin Vanessa Mai und der Gründer des Energiewende-Unternehmens 1Komma5Grad, Philipp Schröder. Insgesamt werden mehr als 750 Speakerinnen und Speaker von ihren Erfahrungen im Digitalen sprechen, aus dem Nähkästchen plaudern und den Besucherinnen und Besuchern Tipps geben.

2023 besuchten gut 72.000 Leute das Digitalfestival. Auf der Messe sind vor allem Macher und Entscheider von nationalen und internationalen Digital-, Medien- und Marketingunternehmen unterwegs. Das OMR-Festival gilt in der Hinsicht als eine der größten Messen in Europa. Neben den Inhalten steht auch Unterhaltung mit namhaften Musikern auf dem Programm. 2023 waren beispielsweise Macklemore, Fettes Brot, K.I.Z. und Jan Delay dabei. Das zweitägige OMR-Festival rund um den Hamburger Fernsehturm beginnt am 7. Mai 2024.

