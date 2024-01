Ruhige Verkehrslage trotz Glätte, Bahnstreik und Demos

Hamburg (dpa/lno). Trotz Glätte aufgrund frostiger Temperaturen, Bahnstreik und Trecker-Demos ist die Verkehrslage in und um Hamburg am Donnerstagmorgen zunächst ruhig geblieben. Glätteunfälle habe es keine gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Die Verkehrsleitstelle teilte mit, die Hoffnung bestehe, dass Autofahrer nach den Ankündigungen zu den Protesten und stillstehenden Zügen am Donnerstag im Home-Office blieben.

Trecker-Konvois sollten erst ab 9.30 Uhr den Verkehr in der Stadt beeinträchtigen, hieß es weiterhin. Dann werde aber den ganzen Tag mit verstopften Straßen und vereinzelten Vorkommnissen gerechnet. Schon am Mittwoch hätten unangekündigte Nebenaktionen vonseiten der Protestierenden und Folgeeffekte der Blockaden den Verkehr stärker als erwartet beeinflusst.

Die Landwirte wollen ihre Proteste die ganze Woche über fortsetzen. Auslöser für die Demos waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil dieser Pläne hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber schrittweise gestrichen werden.

