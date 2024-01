Tschentscher sieht IZH-Verbot durch Hamburg gut vorbereitet

Hamburg (dpa/lno). Bürgermeister Peter Tschentscher sieht ein Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) durch das Bundesinnenministerium von den Behörden der Hansestadt gut vorbereitet. Die Hamburger Sicherheitsbehörden hätten das IZH „schon lange als verfassungsfeindlich eingestuft, intensiv beobachtet und Beweismittel sichergestellt, mit denen ein Verbot begründet werden kann“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Der Fall liege nun im Feld von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „Das Verbot muss vom Bund ausgehen“, sagte Tschentscher. „Hamburg begrüßt ein Verbotsverfahren und wird dieses mit den hier vorhandenen Erkenntnissen unterstützen.“

IZH laut Verfassungsschutz vom Iran gesteuert

Das laut Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz vom Iran gesteuerte und deshalb als extremistisch eingestufte IZH wird seit Anfang der 1990er Jahren geheimdienstlich beobachtet. Seit Jahren gibt es Forderungen nach einer Schließung des Zentrums, das die Blaue Moschee an der Alster betreibt.

„Der Hamburger Verfassungsschutz hat sich schon kritisch mit dem IZH befasst, als viele andere noch daran vorbeigeblickt haben“, sagte Tschentscher. „Er hat festgestellt, dass die Moschee an der Alster nicht nur der Religionsausübung dient, sondern dass von dort auch verfassungsfeindliche politische Aktivitäten ausgehen.“

Razzien beim IZH und mit ihm verbundenen Organisationen

Mitte November hatte die Polizei im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen das IZH Dutzende Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Allein in der Hansestadt wurden 31 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse vollstreckt. Weitere Razzien gab es in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Faeser hatte damals mitgeteilt, dass die Ermittlungen in einem Vereinsverbot münden könnten.

„Ein Verbot des IZH zu fordern, ist schnell getan. Eine andere Sache ist es, dieses auch gerichtlich durchzusetzen“, sagte Tschentscher. „Für ein Verbot von Vereinen oder Parteien bestehen hohe verfassungsrechtliche Hürden.“ Dies hätten die NPD-Verbotsverfahren gezeigt. „Ein Verbot muss so erfolgen, dass es vor Gericht auch Bestand hat“, betonte er. „Die zuletzt bundesweit durchgeführten Durchsuchungen sind ein Hinweis darauf, dass die Sicherheitsbehörden des Bundes in diesem Sinne tätig sind.“

Nutzung der Blauen Moschee nach möglichem Verbot ungewiss

Über die weitere Nutzung der Blauen Moschee nach einem möglichen Verbot des IZH wollte der Bürgermeister nicht spekulieren. „Orte der Religionsausübung dürfen nicht für verfassungsfeindliche Aktivitäten genutzt werden. Das muss bei der künftigen Nutzung der Blauen Moschee sichergestellt werden.“

