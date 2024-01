Hamburg Towers verpassen Playoffs im Eurocup

Hamburg (dpa/lno). Die Veolia Towers Hamburg werden nicht zum dritten Mal in Folge an den Playoffs des Eurocups teilnehmen. Am Mittwoch unterlagen die zuletzt in der Basketball-Bundesliga auftrumpfenden Hanseaten Joventut Badalona in der Inselparkhalle mit 90:96 (52:53) und haben damit bei noch vier ausstehenden Partien keine Chance mehr, mindestens Sechster der A-Gruppe zu werden und damit die nächste Runde zu erreichen. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky war Vincent King (17 Punkte).

Die Towers waren im ersten Viertel das effektivere Team gewesen und lagen über weite Strecken in Führung. Nachdem Badalona Mitte des zweiten Spielabschnittes der Ausgleich gelungen war, zogen die Hanseaten anschließend zwar noch einmal mit fünf Punkten davon, konnten den Vorsprung aber nicht verteidigen und gerieten bis zur Pause selbst in Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie abwechslungsreich. Hamburg geriet zwar schnell weiter in Rückstand, erholte sich aber und übernahm im vierten Viertel erneut die Führung. In der umkämpften Schlussphase behielten die Gäste dann aber die Oberhand und machten den Sieg dank sieben Punkten in Serie von Ante Tomic perfekt.

