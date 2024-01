Gabriel Feltz wird neuer Generalmusikdirektor in Kiel

Kiel. Der Dirigent Gabriel Feltz wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt habe der Wahl am Mittwoch zugestimmt, wie die Stadt mitteilte. Feltz, zur Zeit noch bei den Dortmunder Philharmonikern tätig, folgt auf Benjamin Reiners, der 2022 angekündigt hatte, dass er seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängert. Feltz' Vertrag beginnt am 15. August und hat zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren.

„Schneller als gedacht haben wir nun die Nachfolge für Benjamin Reiners geregelt und können direkt loslegen mit der Vorbereitung der nächsten Spielzeit“, sagte die Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel laut Mitteilung. „Das ist eine sehr gute Nachricht für das Kieler Kulturleben.“

Der 1971 geborene Musiker ist den Angaben zufolge seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen als Generalmusikdirektor in Deutschland tätig. „Gabriel Feltz ist noch bis 2024/2025 in Dortmund und in Belgrad gebunden und möchte seine vertraglichen Pflichten zumindest zum Teil noch erfüllen“, hieß es. „Gleichzeitig wird er schon Aufgaben in Kiel in der Spielzeit 2024/25 übernehmen. Dies ist mit beiden Häusern und deren Spielplänen bereits abgestimmt.“

