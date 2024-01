Auszubildenden endet mit Stichen in Hals und Oberkörper

Husum (dpa/lno). Bei einem Streit zweier Auszubildender in Husum ist ein Mann durch Messerstiche in Hals und Oberkörper schwer verletzt worden. Zu der Tat kam es am späten Montagabend in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Streit soll ein 19-Jähriger auf einen 27 Jahre alten Mann eingestochen haben. Der Verletzte wurde ins Klinikum Husum gebracht, wo Ärzte nach Polizeiangaben seinen Zustand stabilisieren konnten. Beamte nahmen den Verdächtigen am Tatort fest. Später sei er in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg wieder entlassen worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg