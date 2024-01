Holtby und Arp zu Kiels Aufstiegschancen: Haben keinen Druck

Kiel (dpa/lno). Vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga sehen Jann-Fiete Arp und Lewis Holtby ihren Club und Tabellenführer Holstein Kiel in einer sehr guten Ausgangsposition für den Kampf um den Aufstieg. „Das ist jetzt natürlich unser großes Ziel, keine Frage. Aber ich glaube, was das Thema Aufstiegskampf angeht, dass wir aus der komfortabelsten Situation kommen“, sagte Stürmer Arp (24) der „Sport Bild“ (Mittwoch-Ausgabe).

Der Unterschied zu den Konkurrenten sei: „Sollten wir am Ende einen Tabellenplatz erreichen, der nicht ganz oben ist, dann wird uns das eher verziehen als anderen Vereinen wie etwa dem Hamburger SV“, meinte der Ex-HSV-Profi. „Das ist ein großes Plus für uns, nicht diesen Druck zu haben.“

Holtby (33) ergänzte: „Der Ball liegt bei den anderen, den großen Klubs wie beim HSV, St. Pauli, Düsseldorf, Hertha oder auch Schalke. Die haben einen gewissen Zugzwang. Einige von ihnen haben den Aufstieg als klares Ziel definiert.“

Die Kieler sind die Überraschung dieser Zweitliga-Saison. Trotz eines einschneidenden Kader-Umbaus gelang es Trainer Marcel Rapp, ein starkes Team zu formen und mit 35 Punkten die beste Hinserie in ihrer Vereinsgeschichte zu spielen.

„Jeder bei uns hat das Messer zwischen den Zähnen, alle glauben an den Plan unseres Trainers Marcel Rapp, ziehen mit, jeder ist für den anderen da, bekommt seine Chance, sodass alle wichtig sind“, meinte Mittelfeldspieler Holtby. „Eine Mannschaft zu werden ist ganz schwer. Eine Mannschaft zu bleiben ist noch schwieriger.“

Holtby und Arp stiegen 2018 mit dem HSV aus der Bundesliga ab. Seitdem scheiterte der Verein fünfmal beim Versuch, wieder erstklassig zu werden. Aktuell sind die Hamburger hinter ihrem Stadtrivalen FC St. Pauli Dritter und haben vier Punkte Rückstand auf Holstein.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er sei sich sicher, dass es der HSV irgendwann wieder schaffen werde, meinte Holtby. „Hamburg ist es gelungen, wenn es stürmisch wird, Ruhe im Verein zu haben. Das machen die Verantwortlichen gut“, sagte er. „Der HSV kann gerne mit uns hochgehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg