Überfall auf Großbäckerei: Urteil für Freitag geplant

Lübeck (dpa/lno). Der Prozess um den spektakulären Überfall auf einen Geldtransport einer Lübecker Großbäckerei geht voraussichtlich am Freitag zu Ende. Für den Tag um 14.30 Uhr sei die Urteilsverkündung geplant, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.

Seit Anfang November müssen sich vier Männer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes unter Verwendung einer Schusswaffe vor Gericht verantworten.

Die Männer sollen am 12. April vergangenen Jahres die Produktionshalle der Bäckerei in einem Lübecker Gewerbegebiet überfallen haben. Dabei sollen sie mehrere Zeugen überwältigt und bedroht haben. Schließlich sollen sie mit mehr als 217.000 Euro Bargeld in zunächst unbekannte Richtung entkommen sein. Drei der Männer wurden später in Hamburg festgenommen. Der vierte Tatverdächtige stellte sich später selbst der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten Haftstrafen zwischen drei Jahren und knapp neun Jahren gefordert.

