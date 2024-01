Gottfridsson hat mit Schweden „erneut große Hoffnungen“

Jim Gottfridsson jubelt über den Sieg bei der EM in Budapest.

Flensburg (dpa/lno). Handballer Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt rechnet sich mit Schweden Chancen auf die Titelverteidigung aus. „Wir haben erneut große Hoffnungen, da wir wieder über einen starken Kader verfügen“, sagte der 31-Jährige dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (Mittwoch).

Schweden startet am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Bosnien-Herzegowina in Mannheim in das Turnier. „Selbst wenn die Arena nur halb voll ist, werden wir eine gute Stimmung haben“, sagte Gottfridsson. „Dänemark ist vielleicht Weltmeister und Geburtsland des Handballs, aber Deutschland ist die größte Handball-Nation überhaupt.“

In Gruppe E trifft Schweden neben Auftaktgegner Bosnien-Herzegowina auf Georgien und die Niederlande. Die Niederlande schätzt Gottfridsson als „sehr dynamisch“ ein. „Mit Georgien werde ich mich erst am Tag vor dem Spiel beschäftigen.“

