Bahn-Notfallfahrplan auch im Norden angelaufen

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein ist am frühen Mittwochmorgen der Notfallfahrplan der Deutschen Bahn angelaufen. Grund ist der dreitägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Obwohl andere Regionalbahnbetreiber nicht bestreikt werden, könnte es auch bei ihnen zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bat die Fahrgäste, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen.

Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitag um 18.00 Uhr. Am Dienstagabend war der Konzern am Landesarbeitsgericht in Frankfurt auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik stoppen zu lassen. Im Güterverkehr hatten bereits erste Lokführer die Arbeit ungeachtet der ausstehenden Entscheidung niedergelegt. Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Hauptknackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Dies lehnt die Bahn ab.

