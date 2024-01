Ermittlungen gegen Zwangsprostitution: Eine Festnahme

Schwerin. Bei Durchsuchungen in mehreren norddeutschen Bundesländern haben Ermittler eine 44 Jahre alten Frau festgenommen, der unter anderem Menschenhandel und Zwangsprostitution vorgeworfen wird. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Schwerin durchsuchten am Dienstag rund 80 Beamte zeitgleich vier Bordellbetriebe und drei Wohnungen, wie das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommerns mitteilte. Dabei ging es um drei Objekte in Niedersachsen, zwei in Hamburg und je eins in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Im Fokus der Ermittlungen stehen demnach vier Beschuldigte im Alter von 22 bis 44 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Ihnen wird vorgeworfen, Menschen unter erniedrigenden Bedingungen in Prostitutionsstätten beschäftigt zu haben. Die Festgenommene soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie soll mit den Taten rund 1,5 Millionen Euro eingenommen haben.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes und der Bundespolizei stellten bei den Durchsuchungen 13 mutmaßlich unerlaubt aufhältige Staatsangehörige fest sowie etwa 31.000 Euro Bargeld. Sichergestellte Beweismittel sollen nun ausgewertet werden.

