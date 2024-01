Holstein Kiel mit 1:1 gegen belgischen Club St. Truiden

Oliva Nova (dpa/lno). Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel hat im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ein Unentschieden geholt. Im Trainingslager im spanischen Oliva Nova trennten sich die beiden Teams am Dienstag nach einer Partie über dreimal 45 Minuten 1:1 (0:0, 0:0). Außenstürmer Joshua Mees erzielte in der 132. Minute den späten Kieler Treffer. Durch einen von Joselpho Barnes in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter kam der Tabellen-Achte der belgischen Liga noch zum Ausgleich.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp kehrt am Mittwoch nach Kiel zurück. Am 13. Januar (13.00 Uhr) steht ein Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Liga-Rivalen Hannover 96 auf dem Programm. Zum Auftakt der Rückrunde empfangen die Kieler am 19. Januar (18.30 Uhr/Sky) den Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig.

