Alstertanne auf Binnenalster ist abgeschmückt und abgebaut

Ein Passant geht an der Binnenalster an weihnachtlich beleuchteten Bäumen entlang.

Hamburg (dpa/lno). Sie durfte mehrere Wochen lang in Hamburg ein weihnachtlicher Hingucker sein, nun beendet sie ganz amtlich die Weihnachtszeit in der Hansestadt: Die Alstertanne auf der Hamburger Binnenalster ist am Dienstagvormittag bei bestem Sonnenwetter abgeschmückt und abgebaut worden. Die Mitarbeiter einer Elektrofirma hatten dafür zunächst die rund 300 Meter lange Lichterkette von der Alstertanne gewickelt, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte. Im Anschluss sollte die circa 15 Meter große Nordmanntanne mit einem Kran auf die Lombardsbrücke gehoben und dort zersägt und geschreddert werden.

Die Tanne stammte in diesem Jahr aus einer Baumschule in Horst in Schleswig-Holstein. Sie war mit 900 Energiesparlampen geschmückt.

