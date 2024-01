HSV trauert um Franz Beckenbauer: „Die Lichtgestalt“

Hamburg (dpa/lno). Der Hamburger SV trauert um seinen ehemaligen Spieler Franz Beckenbauer. „Ruhe in Frieden, Kaiser“, schrieb der Fußball-Zweitligist am Montag. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Für mich war und ist Franz Beckenbauer die Lichtgestalt, die dem deutschen Fußball als Weltmeistertrainer 1990 neuen Glanz, neue Hoffnungen und Träume beschert hat“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt in einem Statement. Beckenbauer hatte von Sommer 1980 bis Sommer 1982 bei den Hanseaten gespielt.

„Wir übermitteln seiner Familie unser herzliches Beileid und gedenken ihm mit maximalem Respekt und höchster Anerkennung“, sagte Boldt. Beckenbauer wurde Weltmeister als Spieler und Trainer und holte die Fußball-WM 2006 nach Deutschland.

