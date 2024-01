Bauernproteste: Gericht untersagt Mahnwachen an der A7

Schleswig (dpa/lno). Mehrere Mahnwachen des Vereins „Land schafft Verbindung“ an der Autobahn 7 sind im Eilverfahren gerichtlich untersagt worden. Dabei wollten Mitglieder der Vereins sich an den Anschlussstellen Schuby Nord, Rendsburg-Büdelsdorf, Bordeshol, Neumünster Nord und Warder im Rahmen der Bauernproteste versammeln, wie das Verwaltungsgericht in Schleswig am Montag mitteilte. Die Demonstrationen wurden daraufhin von der Polizei aufgelöst.

Die für das Versammlungsrecht zuständige Kammer führte zur Begründung aus, dass die Anträge für die „Mahnwachen“ unbegründet seien. Im Rahmen einer Folgenabwägung überwogen zudem die Gefahren für die öffentliche Sicherheit das Interesse der Versammlungsdurchführung. Es seien massive Verkehrsstörungen an der A7 befürchtet worden. Bei der Ausfahrt Schuby Nord sei zudem befürchtet worden, dass es zu Beeinträchtigungen am Schleswiger Krankenhaus kommen könnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg