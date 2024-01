Erster Schultag nach den Weihnachtsferien

Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Kiel. Für rund 368 000 Schülerinnen und Schüler hat am Montag an den öffentlichen allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen wieder der Schulalltag begonnen. Trotz Protesten der Landwirtinnen und Landwirte habe es in den Schulen keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Einige Schülerinnen und Schüler kamen zwar zu spät, aber das wurde nicht vermerkt und es gab auch welche, die heute von den Eltern entschuldigt waren, zum Teil auch wegen der Witterung.“

Die Schulen seien souverän mit der Situation umgegangen, hätten ihre Info-Kanäle genutzt, sagte die Sprecherin. „Das Verfahren ist ja analog zu witterungsbedingten Behinderungen, insofern lange eingeübt und vertraut und es gilt auch für die weiteren Tage.“ In Schleswig-Holstein gibt es knapp 800 öffentliche allgemeinbildende- und berufsbildende Schulen.

Auch für die kommenden Tage sind Proteste von Landwirtinnen und Landwirten im Norden angekündigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg