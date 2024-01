Fußgängerin von Lastwagen überrollt und verletzt

Hamburg (dpa/lno). Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag im Hamburger Stadtteil Billbrook eine Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer hatte die etwa 70-jährige Frau an der Kreuzung Pinkertweg/Ecke Moorfleeter Straße aus bislang ungeklärter Ursache übersehen und mit seinem Lastwagen überrollt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen leitete umgehend eine medizinische Erstversorgung der Verletzten ein und alarmierte weitere Rettungskräfte. Die Fußgängerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Rettungskräfte kümmerten sich um den LKW-Fahrer.

