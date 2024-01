Auftakt zum Jubiläum von Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“

Lübeck (dpa/lno). Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs des Romans „Der Zauberberg“ von Thomas Mann lädt das Buddenbrookhaus am 19. Januar zu einer Lesung ein. Unter dem Titel „Der Zauberberg in 90 Minuten“ werde die Schauspielerin und Sprecherin Meike Rötzer den Roman auf kurzweilige Weise erlebbar machen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Montag mit. Die Lesung im Haus Eden in der Lübecker Altstadt bildet den Angaben zufolge den Auftakt für das Jubiläumsjahr mit Konzerten, Tagungen, Vorträgen und Filmvorführungen. Der Roman „Der Zauberberg“ ist 1924 erstmals erschienen und gehört laut Kulturstiftung zu Manns international bekanntesten Werken.

