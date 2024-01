Bauernverband: Friedlicher Ablauf der Proteste

Kiel (dpa/lno). Nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes haben die Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung friedlich und reibungslos begonnen. Die Öffentlichkeit werde auf unsere Anliegen zum Erhalt des Agrardiesels aufmerksam gemacht, das öffentliche Leben aber nicht unnötig gestört, teilte eine Sprecherin des Verbandes am Montag mit.

Der Bauernverband Schleswig-Holstein führe derzeit Kolonnenfahrten in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Steinburg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg durch. Am Exerzierplatz in Kiel versammelten sich am Mittag zudem Hunderte Traktoren von Landwirten, sowie Lieferwagen und Lastwagen von Spediteuren und Handwerkern, die mit lautem Hupen und zahlreichen Plakaten ihrem Unmut Luft machten.

Die Bauernproteste richten sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bundesregierung hatte zwar am Donnerstag angekündigt, Teile davon zurückzunehmen. Doch das reicht den Landwirten nicht.

Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Aus Sicht der Bauern müssen die Kürzungen beim Agrardiesel komplett vom Tisch.

