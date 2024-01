Benes möchte mit HSV-Kollege Reis zur Fußball-EM

Sotogrande (dpa/lno). Laszlo Benes würde sich sehr freuen, bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer in Deutschland gemeinsam mit seinem HSV-Teamkollegen Ludovit Reis für die Slowakei zu spielen. „In meiner Heimat sorgt diese Personalie für großes Interesse“, sagte der Mittelfeldspieler des Hamburger Zweitligisten dem „Hamburger Abendblatt“ (Montag) im Trainingslager im spanischen Sotogrande.

Reis wisse, dass er mit ihm in der Nationalmannschaft spielen wolle, „weil wir uns sowohl auf als auch neben dem Platz hervorragend verstehen“, meinte der 26-Jährige. „Ich verstehe aber, warum er sich noch Zeit lässt. Es ist eine Entscheidung von enormer Tragweite.“

Der gerade von einer Schulter-OP genesene Reis ist in den Niederlanden als Sohn slowakischer Eltern geboren. Er spielte bereits unter anderem für die U21-Nationalmannschaft der Niederlande. Für das A-Team war er bislang nicht im Einsatz. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler kann somit noch den Verband wechseln. Im vergangenen Sommer hatte er mitgeteilt, dass er mit dem slowakischen Verband spreche.

Die Slowakei ist bei der EM in einer Vorrundengruppe mit Belgien, Rumänien und einem Play-off-Sieger. „Für mich geht zunächst einmal ein Traum in Erfüllung, bei der EM dabei zu sein. Mit dieser Tatsache alleine gebe ich mich aber nicht zufrieden“, sagte Benes, einer der auffälligsten Spieler des HSV in der Hinrunde.

„Mein Ziel ist der Einzug ins Achtelfinale, denn unsere Gruppe ist machbar“, meinte er weiter. „Belgien mit seinen zahlreichen Weltklassespielern ist natürlich der Favorit in unserer Gruppe. Unser Auftaktspiel gegen sie wird etwas ganz Besonderes für mich.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg