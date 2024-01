Fahrzeug-Kolonne Etwa 800 Fahrzeuge starten bei Bauernprotest in Itzehoe

Itzehoe (dpa/lno). Mit einem Korso von etwa 800 Fahrzeugen haben Bauern am Montag in Itzehoe gegen die Sparpläne der Bundesregierung protesiert. Die Fahrzeug-Kolonne fuhr eine Strecke von rund hundert Kilometern durch den Kreis Steinburg und die angrenzenden Kreise, wie die Polizei mitteilte. Ebenso seien zahlreiche Kolonnen mit Traktoren sowie privaten Autos und Lastwagen in Heide, Bad Bramstedt und Fahrenkrug losgefahren und hätten für einen verlangsamten Verkehrsfluss gesorgt.

Darüber hinaus gibt es nach Polizeiangaben auch Blockaden an Autobahnauffahrten und den Fähren des Nord-Ostsee-Kanals. Die Polizei sprach dabei von friedlichen Demonstrationen und guter Kommunikation. „Das hat bis jetzt hervorragend funktioniert und alle Absprachen sind bisher eingehalten worden“, sagte der leitende Polizeidirektor in Itzehoe, Frank Matthiesen.

Bis in den späten Nachmittag werde weiter mit Protesten gerechnet. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten daher weiterhin mit Behinderungen rechnen.

Die Bauernproteste richten sich gegen geplante Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bundesregierung hatte zwar am Donnerstag angekündigt, Teile davon zurückzunehmen. Doch das reicht den Landwirten nicht.

