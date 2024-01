Tausende Trecker bei Bauern-Protesten in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Mit Tausenden Treckern und anderen Fahrzeugen haben Landwirte am Montag in Hamburg gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Agrarbereich demonstriert. Nach Angaben des Vereins „Land schafft Verbindung“, der die Versammlung angemeldet hatte, fuhren am Vormittag mehr als 4000 Fahrzeuge aus dem Umland in verschiedenen Kolonnen in die Innenstadt. Die Polizei sprach von rund 2000 Fahrzeugen, die sich im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße/Willy-Brandt-Straße und auf umliegenden Flächen sammelten.

Vor der Hauptkirche St. Michaelis - dem „Michel“ - bedankte sich die Vorsitzende von „Land schafft Verbindung“ in Schleswig-Holstein und Hamburg, Uta von Schmidt-Kühl, für die Unterstützung auch aus anderen Branchen. Handwerker und Spediteure hätten sich ebenfalls dem Protest angeschlossen. Auf den Straßen waren neben Traktoren auch Lastwagen und Kleinlaster zu sehen.

Nach Polizeiangaben waren auch am Mittag noch Trecker in der Stadt auf dem Weg Richtung Innenstadt unterwegs. Da der abgesperrte Bereich der B4 zwischen Millerntorplatz und Meßberg bereits voll war, wurden die Fahrzeuge auf Ausweichflächen unter anderem an der Hafenstraße umgeleitet.

Nach Angaben der Veranstalter sollte am Nachmittag noch ein weiterer Konvoi aus Niedersachsen eintreffen. Erwartet würden weitere etwa 600 Fahrzeuge, hieß es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg