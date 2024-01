Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat sich auf dem Fußweg zur Arbeit am Freitag bei einem Unfall bei Glatteis die Schulter gebrochen. Deshalb werde sie Termine vorerst nicht in Präsenz wahrnehmen können, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Heinold arbeite derzeit im Homeoffice. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte das Ministerium zunächst nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg