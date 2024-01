Traktoren am Rande einer Demonstration.

Bauern-Proteste Linienbusse durch Bauern-Demos in Hamburg behindert

Hamburg (dpa/lno). Von den Bauern-Protesten gegen die Sparpläne der Bundesregierung waren am Montag in Hamburg auch mehrere Linienbus-Verbindungen betroffen. „Besonders im Bereich Altona, Bahrenfeld & St. Pauli kommt es zu massiven Verspätungen unserer Busse“, teilte die Hochbahn am Vormittag mit. Wegen Straßensperrungen sei die Linie 111 eingestellt worden, weitere Linien hätten ihren Fahrtweg umgestellt. Fahrgäste wurden aufgerufen, nach Möglichkeit auf Schnellbahnen umzusteigen.

Seit dem frühen Morgen waren viele Bauern aus dem Umland mit ihren Traktoren in die Hamburger Innenstadt gefahren, um gegen die von der Bundesregierung geplanten Subventionskürzungen zu demonstrieren. Erwartet worden waren bis zu 2000 Trecker und Landmaschinen. Das befürchtete große Verkehrschaos blieb nach Polizeiangaben aber aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg