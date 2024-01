Landwirte demonstrieren mit ihren Treckern in einem Konvoi auf dem Weg zum Landtag in Kiel.

Demonstrationen Bauernproteste: Etwa 700 Fahrzeuge in Kiel

Kiel (dpa/lno). In Kiel sind am Montag nach Schätzung der Polizei etwa 700 Fahrzeuge wegen der Bauernproteste auf den Straßen unterwegs. Dabei handele es sich um Traktoren, Autos und Lastwagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Erste Traktoren sammelten sich auf dem Exerzierplatz, von dem am Mittag weitere Protestaktionen starten sollen. Im gesamten Stadtgebiet wird mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet.

Seit dem frühen Morgen laufen die angekündigten Proteste der Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Wegen der Aktionen und Demonstrationen kommt es in ganz Schleswig-Holstein zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Bauernproteste richten sich gegen Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bundesregierung hatte zwar am Donnerstag angekündigt, Teile davon zurückzunehmen. Doch das reicht den Landwirten nicht.

