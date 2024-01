Großes Verkehrschaos durch Trecker bleibt in Hamburg aus

Hamburg (dpa/lno). Das befürchtete große Verkehrschaos wegen der Bauern-Proteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung ist am Montag in Hamburg ausgeblieben. „Uns liegen keine großen Verkehrsbehinderungen vor“, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Kurzzeitig sei es aber am frühen Morgen vor allem in Finkenwerder zu Verzögerungen gekommen. Hier sei eine Trecker-Demo mit dem normalen Berufsverkehr zum Schichtwechsel beim Flugzeugbauer Airbus zusammengetroffen.

Wie viele Trecker in der Stadt unterwegs waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Erwartet worden waren bis zu 2000 Traktoren und Landmaschinen, die aus dem Umland kommend auf verschiedenen Routen in Richtung Hamburger Innenstadt fahren sollten. Eine ursprünglich für den Mittag geplante Abschlusskundgebung im Bereich Willy-Brand-Straße/Domstraße habe der Veranstalter zwischenzeitlich abgesagt, sagte der Polizeisprecher.

Bundesweit waren am Montag Landwirte aufgerufen, ihren Ärger über eine drohende Streichung von Steuervorteilen auf die Straße zu tragen.

