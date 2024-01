Protestaktion der Bauern in MV beendet

Rostock (dpa/mv). Die Landwirte haben ihre Blockadeaktion an den Autobahnauffahrten in Mecklenburg-Vorpommern offiziell wieder beendet. Das teilte der Landesbauernverband am Montag nach der rund dreistündigen Aktion mit, die um 6.00 Uhr in der Früh begonnen hatte. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben des Verbandes rund 1000 Traktoren und Lastwagen an den Aktionen, die sich gegen die Spar- und Steuerpläne der Bundesregierung richtete. Die Bauern fordern vor allem, die Steuervergünstigung für Agrardiesel beizubehalten.

