Bauernproteste: NOK-Fähren in Dithmarschen blockiert

Itzehoe/Kiel (dpa/lno). Wegen des Protests der Bauern gegen Sparpläne der Bundesregierung ist es am Montagmorgen zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Bauern blockierten mit ihren Traktoren unter anderem die Auffahrten der Fähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Kreis Dithmarschen, wie die Polizei mitteilte. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde fahre die Fähre hingegen.

In Kiel fuhren am morgen laut eines Polizeisprechers etwa 250 Fahrzeuge „kreuz und quer durchs Stadtgebiet“. Ziel sei der Exerzierplatz, an dem sich zu einer Kundgebung eingefunden werden solle. Dadurch käme es in der Landeshauptstadt zu zahlreichen Einschränkungen im Verkehr.

Ebenso würden mehrere Auffahrten der Autobahn 23 und der A7 wie beispielsweise bei Schuby mit Fahrzeugen versperrt. Auch in Flensburg kommt es zu Blockaden: so stand der Polizei zufolge eine Traktorkolonne in der Eckernförder Landstraße.

Bei Neustadt in Holstein hätten es die demonstrierenden Landwirte mit rund 100 Traktoren auf die Autobahn 1 geschafft, sagte ein Sprecher der Polizei. Diese seien an einer Raststätte gestoppt und kontrolliert worden. Dabei habe es erste Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben, da die Fahrzeuge nicht für die Autobahn zugelassen seien.

Bei Neumünster seien die Autobahnen hingegen frei, nur bei einigen Zufahrten komme es zu Behinderungen wegen der Proteste. Ebenso fuhren laut eines Polizeisprechers mehrere Konvois über die Bundesstraßen und sorgten so für Beeinträchtigungen im Verkehr.

In Fahrenkrug im Kreis Segeberg sammelten sich bereits 100 bis 150 Traktoren. Diese wollten an einer Dreiecksfahrt zwischen Bad Segeberg, Bad Bramstedt und Norderstedt teilnehmen. An der A7 bei Bad Bramstedt gab es nach Polizeiangaben einen Verkehrsunfall. Ein Auto habe eine Blockade der Bauern umfahren wollen. Dabei sei es aus unbekannter Ursache zu einem Unfall gekommen, wobei ein Mensch leicht verletzt wurde. Weitere Details waren nicht bekannt.

