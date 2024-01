Verkehrssenator informiert über Stand beim Bau der U-Bahn U5

Hamburg (dpa/lno). Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks will am heutigen Montag über das weitere Vorgehen beim Bau der U-Bahnlinie U5 informieren. Nachdem das Bundesverkehrsministerium mitgeteilt habe, sich mit bis zu 75 Prozent an den förderfähigen Kosten für den ersten Bauabschnitt zu beteiligen, werde der Grünen-Politiker nun den Stand der Finanzierung und die kommenden Projektschritte vorstellen, teilte die Verkehrsbehörde mit. Begleitet werde er dabei von der kaufmännischen Geschäftsführerin der Hochbahn, Petra Welge.

Der erste Bauabschnitt umfasst die Strecke zwischen Bramfeld und der City Nord und soll bisherigen Berechnungen zufolge rund 2,8 Milliarden Euro kosten. Für die gesamte rund 25 Kilometer lange Strecke zwischen Bramfeld und den Arenen am Altonaer Volkspark sowie für 23 neue U-Bahnhöfen rechnet der Senat bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2040 mit Kosten in Höhe von 14 bis 16,5 Milliarden Euro.

