Weltumseglung gestartet: „Wie auf fliegendem Teppich“

Brest/Frankreich (dpa/lno). In Frankreich hat am Sonntag ein Segelrennen der Superlative begonnen. In Brest fiel am Mittag an der bretonischen Küste der Startschuss zur Nonstop-Weltumseglung Arkea Ultim Challenge. Sechs Franzosen stellen sich auf ihren 32 Meter langen Trimaranen einer der größten Herausforderungen der Segelsport-Geschichte.

„Bei diesem Rennen sind wir alle Pioniere. Es wird Geschichte schreiben“, sagte der 55-jährige „Sodebo Ultim 3“-Skipper Thomas Coville. Nie zuvor hat es eine Solo-Regatta um die Welt in dieser Klasse des Hochseesegelns gegeben. Auch der fünfmalige Weltumsegler Boris Herrmann beobachtet das Rennen

Die Trimaran-Riesen, die zumeist auf tragflächen-ähnlichen Foils über dem Wasser „fliegen“, können Geschwindigkeiten von mehr als 40 Knoten (74 km/h) sowie 700 bis 800 Seemeilen in 24 Stunden erreichen. „Es fühlt sich an, als wenn man auf einem fliegenden Teppich unterwegs wäre“, sagte „Actual Ultim 3“-Skipper Anthony Marchand.

Auf dem Kurs von und nach Brest über 24.220 Seemeilen wird mit einer Renndauer von 43 bis 45 Tagen gerechnet. Den Rekord für Solo-Weltumseglungen hält mit 42 Tagen, 16 Stunden und 40 Minuten seit 2017 der Franzose François Gabart.

