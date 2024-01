Winterdienst im Einsatz: Wenige Blechschäden auf Straßen

Hamburg (dpa/lno). Infolge der Schneefälle der vergangenen Tage ist Hamburgs Winterdienst in der Nacht zum Sonntag erneut ausgerückt. Rund 725 Menschen und 280 Fahrzeuge sind nach Angaben der Stadtreinigung seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um der Glätte auf den Straßen und Gehwegen entgegenzuwirken. Bisher sei die Verkehrslage dadurch harmlos, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntag. In der Nacht sei es nur zu wenigen Blechschäden gekommen, nicht viel mehr als in anderen Nächten auch.

Rund 120 Einsatzkräfte streuten seit 1.00 Uhr nachts laut Stadtreinigung die Hauptverkehrsstraßen. Für die Gehwege sind Anlieger und Anliegerinnnen selbst verantwortlich. Um auch Strecken ohne zuständige Anlieger sowie Bushaltestellen und Fußgängerüberwege zu sichern, waren den Angaben zufolge rund 600 Menschen im Stadtgebiet im Einsatz.

