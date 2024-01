FC St. Pauli leiht Union-Spieler Kemlein aus

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli leiht den deutschen U20-Nationalspieler Aljoscha Kemlein bis zum Ende dieser Saison vom 1. FC Union Berlin aus. Das gaben die Hamburger am Sonntag bekannt. Der 19-Jährige soll den Aufstiegskandidaten im defensiven Mittelfeld verstärken. „Aljoscha bringt alles mit, was wir uns für die zentrale Position vor der Abwehr wünschen. Er ist clever in der Zweikampfführung und weiß seinen Körper einzusetzen“, sagte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler. Im Mittelfeld haben die Hamburger aktuell eine Vakanz, weil die beiden Australier Jackson Irvine und Connor Metcalfe mit ihrer Nationalmannschaft am Asien-Cup teilnehmen.

