BBL: Hamburg Towers mit nächstem Sieg im Kampf um Playoffs

Hamburg (dpa/lno). Die Veolia Towers Hamburg nehmen in der Basketball-Bundesliga weiter Kurs auf die Playoffs. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig siegte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Samstagabend 81:72 (45:45) und verbuchte damit in der 14. Partie den neunten Erfolg. Bester Werfer vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle war für die Hamburger einmal mehr Aljami Durham mit 20 Punkten.

Nach gutem Beginn im ersten Spiel des neuen Jahres mussten die Towers lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Mitte des zweiten Viertels betrug der Abstand zehn Punkte. Die Hanseaten vergaben einige vielversprechende Möglichkeiten und ließen den Löwen bei deren Angriffen wiederum oft zu viel Raum. Danach kippte die Partie jedoch. Hamburg dominierte plötzlich das Geschehen auf dem Feld und kämpfte sich mit einem 15:0-Lauf zurück.

Im lange Zeit hektischen dritten Viertel gerieten die Hanseaten wieder in Rückstand, feierten aber ein erneutes Comeback und erspielten sich eine 65:56-Führung. In den letzten Minuten wurde es kurz noch einmal spannend, als Braunschweig auf 68:71 verkürzte. Mehr aber ließen die Towers nicht zu.

