Schreck im EM-Test: Groetzki verletzt ausgewechselt

Kiel. Deutschlands Handballern droht kurz vor dem EM-Start der Ausfall von Routinier Patrick Groetzki. Der 34-Jährige verletzte sich am Samstag im Test gegen Portugal und wurde nach rund 23 Minuten ausgewechselt. Ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzte sich der Rechtsaußen am Fuß und humpelte vom Feld. Mit schmerzverzerrtem Gesicht kühlte der Bundesliga-Profi von den Rhein-Neckar Löwen an der Seitenlinie seinen rechten Fuß und vergrub sein Gesicht im Handtuch. Deutschland startet am Mittwoch gegen die Schweiz in das Heim-Turnier.

