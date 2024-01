Linienbusse in Kiel nach Stillstand wieder unterwegs

Kiel (dpa/lno). In Kiel ist am Samstagmorgen der Betrieb der Linienbusse teilweise wieder aufgenommen worden. Laut Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) sorgten die winterlichen Witterungsbedingungen am späten Freitagabend dafür, dass die Busse in den Betriebshof zurückkehren mussten.

Um kurz vor 6.00 Uhr am Samstag konnten die ersten Busse wieder losfahren. Fahrgäste müssen im Tagesverlauf dennoch weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

