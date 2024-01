Eisiges Wetter für Hamburg und Schleswig-Holstein

Schnee liegt am Morgen auf geparkten Autos.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Am Wochenende soll es zunehmend kälter in Hamburg und Schleswig-Holstein werden. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Samstagvormittag neuen, leichten Schneefall geben. Im Laufe des Tages lässt der Schnee dann nach. Die Höchstwerte liegen zwischen null und zwei Grad.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad ab. Am Sonntag selbst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Gebiets- und zeitweise kann es zu einzelnen Schneeschauern kommen.

In der Nacht zum Montag ist leichter Schnee möglich. Die Temperaturen sinken hier auf bis zu minus sieben Grad ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg