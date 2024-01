Glätte sorgt für Unfälle zwischen Dithmarschen und Segeberg

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße.

Elmshorn (dpa/lno). Eisregen und Schnee haben am Freitag zu mehr als 70 Unfällen im Westen von Schleswig-Holstein geführt. Die Polizei in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und Segeberg war nach eigenen Angaben ab dem Nachmittag wegen Glätteunfällen auf den Autobahnen, Bundesstraßen und Städten im Einsatz. Sieben Menschen seien leicht verletzt worden, berichtete eine Sprecherin.

Viele Autos rutschten nach Polizeiangaben bei Kurven in Gräben. In den Städten habe es oft Auffahrunfälle gegeben, hieß es weiter. Lastwagen blieben demnach bei Auf- und Abfahrten von Autobahnen stecken oder kamen Brücken wie die Hochbrücke Brunsbüttel auf der Bundesstraße 5 nicht hoch. Höhere Sachschäden gab es laut Polizei aber nicht, auch weil alle recht langsam fuhren. Am späten Abend habe sich die Lage beruhigt, sagte die Sprecherin.

