Senat hebt Sonntagsfahrverbot vor Bauern-Protesten auf

Hamburg (dpa/lno). Angesichts der erwarteten Verkehrsbehinderungen durch die Bauern-Proteste am Montag hat der Hamburger Senat das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen befristet aufgehoben. Mit einer Ausnahmegenehmigung für die Beförderung von Lebensmitteln und Versorgungsgüter des täglichen Bedarfs sowie Medizin und Medizinprodukte sollen Lieferengpässe verhindert werden, teilte die Innenbehörde am Freitag mit. Sie gelte am kommenden Sonntag für Lastwagen über 7,5 Tonnen und Anhänger auf dem gesamten Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Handelsverbände hätten um die Aufhebung des Fahrverbotes gebeten, um einem eventuellen Engpass mit entsprechenden Maßnahmen zuvorzukommen, heißt es in der Allgemeinverfügung der Innenbehörde.

Bauernverbände haben für Montag Autobahnblockaden und Traktor-Sternfahrten mit mehr als 2000 Fahrzeugen in die Hamburger Innenstadt angekündigt. Die Innenbehörde verwies zudem auf einen drohenden Streik der Lokführer.

