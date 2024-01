53-Jähriger will seinen rollenden Lastwagen stoppen

Lübeck (dpa/lno). Ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Freitag in Lübeck von seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er habe den Lastwagen aufhalten wollen, der sich unbeabsichtigt in Bewegung gesetzt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Mann wurde demnach mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Engagierte Zeugen hätten Schlimmeres verhindert, in dem sie das Fahrzeug des 53-Jährigen mit Muskelkraft zurück geschoben und den Eingeklemmten befreit hätten, hieß es. Der Mann war nach Angaben der Polizei aus dem Fahrzeug ausgestiegen, um einen Schaden an einem Auto in Augenschein zu nehmen, den er zuvor beim Rückwärtsfahren angerichtet hatte. Dabei habe sich sein Lastwagen plötzlich in Bewegung gesetzt und sei auf einen anderen Lkw zugerollt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aus bislang unbekannten Gründen habe sich der Kraftfahrer vor seinen LKW gestellt und sei zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt worden.

