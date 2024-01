Günther würdigt Fielmann als „genialen Ideengeber“

Kiel (dpa/lno). Der Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat am Freitag des verstorbenen Unternehmers Günther Fielmann gedacht. „Ich verneige mich vor einem leidenschaftlichen Förderer, einem Kulturliebhaber, Naturschützer und genialen Ideengeber, für den stets das Wohl der Menschen im Mittelpunkt stand“, sagte der CDU-Politiker. Fielmanns Wirken habe das Land an vielen Stellen geprägt.

Weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus sei der Unternehmer als Naturschützer erfolgreich und hoch anerkannt gewesen, so Günther weiter. Schon früh habe der Ehrenbürger in diesem Bereich Verantwortung übernommen und für einen Erhalt der Lebensgrundlagen geworben.

Der Ministerpräsident betonte: „Günther Fielmann war immer voller Begeisterung für seine Projekte und stellte sich dabei bescheiden und selbstlos in den Hintergrund.“ Er sei ihm wichtig gewesen, Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft zu fördern und andere daran teilhaben zu lassen. „Wir trauern um ihn und werden ihn dankbar in Erinnerung behalten.“

„Mit Günther Fielmann verliert das Land Schleswig-Holstein einen Ehrenbürger, der sich in vielerlei Hinsicht um das Land verdient gemacht hat“, erklärte auch die Landtagspräsidentin Kristina Herbst. „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Der Unternehmer und Gründer der gleichnamigen Optikerkette, Günther Fielmann, starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee, wie die Fielmann-Gruppe mitteilte. Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Insgesamt 977 Niederlassungen im In- und Ausland, mehr als 22.000 Beschäftigte und 27 Millionen Kunden zählte die Fielmann AG im März 2023.

