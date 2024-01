Hamburgs Zweite Bürgermeisterin verurteilt Habeck-Blockade

Hamburg (dpa/lno). Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat die Blockadeaktion von Bauern gegen Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) scharf verurteilt. Mit harter Kritik könne man in der Politik umgehen, sagte sie am Freitag in Hamburg. „Dass Robert Habeck allerdings auf diese Weise angegangen wurde, überschreitet eine rote Linie.“ Sie sprach von einer „Protestkultur zum Abgewöhnen“. „Wer meint, er kann seine Interessen auf diese Weise durchsetzen, hat das Wesen der Demokratie nicht verstanden.“

Mehr als 100 protestierende Bauern hatten am Donnerstagabend am Anleger Schlüttsiel in Schleswig-Holstein verhindert, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Fähre verlassen konnte, mit der er von der Hallig Hooge zurück ans Festland gelangen wollte.

