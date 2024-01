Bauernverband verurteilt Aktion gegen Habeck

Ockholm/Rendsburg. Schleswig-Holsteins Bauernverband hat sich von der Blockadeaktion gegen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) distanziert und das Vorgehen verurteilt. „Wir haben bereits im Vorwege unserer Aktionen klar gemacht, dass wir keine Blockadeaktionen planen und unterstützen und Rechtsbrüche und Aufrufe dazu klar ablehnen“, sagte Präsident Klaus-Peter Lucht am Freitag. „Das Bedrängen und Bedrohen von Politikern untergräbt den demokratischen Diskurs und hilft uns bei der Durchsetzung unserer berechtigten Forderungen nicht.“ Gewalt dürfen kein Mittel in der politischen Auseinandersetzung sein.

Demonstranten hatten Bundeswirtschaftsminister Habeck am Donnerstag in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) am Verlassen einer Fähre gehindert. Mehr als hundert Menschen den Anleger.

Bauernverbandspräsident Lucht appellierte an die Landwirte im Norden: „Für die in der nächsten Woche geplanten Aktionen rufe ich alle Berufskolleginnen und Berufskollegen zu Besonnenheit und Rücksichtnahme auf.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg