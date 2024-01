Teenager verliert durch Feuerwerksexplosion linke Hand

Hamburg. Ein Teenager hat bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hamburg seine linke Hand verloren. Nach Angaben der Feuerwehr vom Donnerstag war der Feuerwerkskörper am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen in der Hand des 13 bis 14 Jahre alten Jungen detoniert, „der sich dadurch eine Amputationsverletzung zuzog“. Der Teenager wurde laut Feuerwehr nach dem Unfall in eine Spezialklinik gebracht und dort weiterversorgt, Augenzeugen und Familienangehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam des Deutschen-Roten-Kreuzes betreut.

