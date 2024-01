27-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno). Ein 27 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Leuten in Hamburg-Billstedt durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war aus bislang ungeklärten Gründen am frühen Mittwochabend mit der Gruppe in Streit geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend sei er zu einem nahe gelegenen Tankstellengelände gegangen, sei dabei aber von etwa 15 Personen verfolgt worden. Im Verkaufsraum der Tankstelle, wo sich der Streit fortsetzte, wurde der 27-Jährige demnach durch Messerstiche im Bereich des Unterkörpers verletzt.

Die Angreifer seien anschließend mutmaßlich in drei Fahrzeugen geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen habe jedoch keine Ergebnisse gebracht. Der Schwerverletzte sei unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Notoperation soll sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr befinden, wie die Polizei mitteilte. Gleichzeitig habe das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes die psychosoziale Betreuung von Augenzeugen übernommen. Unter ihnen war laut Polizei auch ein Kind im Alter von 13 Jahren.

