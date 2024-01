Gewinnspiele Lotto-Glückspilze: „Enorme Millionengewinne“ in 2023

Hamburg (dpa/lno). Beim Lotto haben Glückspilze in Hamburg im vergangenen Jahr insgesamt rund 224 Millionen Euro gewonnen. „Die 2023 in Hamburg ausgeschüttete Gewinnsumme war durch vier enorme Millionengewinne besonders hoch“, sagte Lotto-Geschäftsführer Michael Heinrich am Donnerstag. Insgesamt 22 Gewinner und Gewinnerinnen konnten sich über mehr als 100.000 Euro freuen.

Die Hamburger gaben den Angaben zufolge rund 172,1 Millionen Euro für Spielscheine oder Lose der staatlichen Lotterien aus. Das entspreche einem Einsatzplus von etwa 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 48 Prozent des Gesamtspieleinsatzes werde mit Lotto 6aus49 erzielt.

Die städtische Lotteriegesellschaft führt den Angaben nach einen großen Teil ihrer Erlöse als Gemeinwohlabgaben an die Hansestadt ab. „So fließen jährlich rund 56 Millionen Euro als Konzessionsabgabe, Lotteriesteuer und Gewinnabführung in den Hamburger Haushalt“, teilte das Unternehmen weiter mit.

