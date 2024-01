Bauernverband im Norden bekommt Zuspruch aus der Politik

Rendsburg (dpa/lno). Der Bauernverband Schleswig-Holstein ruft zu mehreren Demonstrationen gegen Sparbeschlüsse der Bundesregierung in der kommenden Woche in Schleswig-Holstein auf - und bekommt für seine Forderungen Unterstützung aus der Politik. Es habe keine Gespräche gegeben vor der Ankündigung, dass der subventionierte Agrardiesel und die Kraftfahrzeug-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge gestrichen werden, kritisierte der Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, am Donnerstag nach einem Treffen mit Spitzenvertretern der Landesparteien. „Und das geht gar nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht.“

