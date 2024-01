Streit um Enkel bereitet Unternehmer Eugen Block „Herzleid“

Hamburg. Der Sorgerechtsstreit um zwei seiner Enkelkinder hat dem Hamburger Steakhaus-Unternehmer Eugen Block „viel Herzleid“ bereitet. Das sagte der Gründer der Restaurantkette Block House dem „Hamburger Abendblatt“ am Donnerstag. Der 83-Jährige sagte, dass sich seine Enkel nun bei seiner Tochter Christina Block aufhalten, er habe sie aber noch nicht wiedergesehen.

Zuvor hatte die Hamburger Polizei mitgeteilt, dass sie die Familie am Mittwochabend aufgesucht habe. „Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Kinder bei Frau Block sind und es ihnen augenscheinlich körperlich gut geht“, erklärte eine Polizeisprecherin. An dem Besuch sei auch das Jugendamt beteiligt gewesen. Weitere Auskünfte wollten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht geben.

Der Vater der beiden Kinder war in der Silvesternacht von Unbekannten in Süddänemark überfallen worden. Die Täter hatten dabei nach Angaben der dänischen Polizei den 10-jährigen Jungen und das 13 Jahre alte Mädchen in einem Auto mitgenommen. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt, hieß es in der Mitteilung der dänischen Polizei.

